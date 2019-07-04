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“Tımarlı sulaması bölge insanını ekonomik olarak rahatlayatacak”

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Çorum’a yaptığı yatırımlarla kentin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

“Tımarlı sulaması bölge insanını ekonomik olarak rahatlayatacak”

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Çorum’a yaptığı yatırımlarla kentin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

04 Temmuz 2019 Perşembe 00:43
“Tımarlı sulaması bölge insanını ekonomik olarak rahatlayatacak”

Çorum ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

Büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen “GÖLSU” projelerinden Çorum’da nasibini aldı.

Devlet Su İşleri olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarının altını çizen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, “Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlemektedir” şeklinde konuştu.

TIMARLI 2. KISIMDA ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Tımarlı Sulaması 2. Kısım işi kapsamında çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Aydın, “Proje tamamlandığında Çankırı’da 13.350 dekar ve Çorum’da ise 63.700 dekar olmak üzere toplam 77.050 dekar alanın cazibe ile sulanması sağlanacak. Tamamlanan 13.350 dekarlık zirai araziye sulama suyu verildi.

Tımarlı Sulaması 2. Kısım projesinin tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte bölge insanının ekonomik olarak rahatlamasına ve 2019 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 58 Milyon TL katkı sağlanması hedeflenmektedir” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

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