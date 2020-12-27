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TİGEM 145 teknik personel alacak

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 145 sözleşmeli teknik personel istihdam edecek.

Güncel 27.12.2020, 20:18
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TİGEM 145 teknik personel alacak

TİGEM’in konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı TİGEM'in taşra teşkilatında "tarım makineleri, tarımsal yapılar ve sulama, tarla bitkileri, bitki koruma, bahçe bitkileri, zootekni, veteriner hekim, ziraat-radyoloji- elektrik- inşaat ve veteriner sağlık teknikerleri" pozisyonlarında çalıştırılmak üzere 145 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Alım, yazılı ve sözlü sınav sonucu açıktan atama şeklinde gerçekleştirilecek. Başvurular, 21-31 Aralık döneminde TİGEM İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına elden veya posta yoluyla yapılacak. Giriş sınavının yazılı bölümü, 6 Şubat 2021 Cumartesi saat 10.00'da Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Ankara'da tek oturumda yapılacak. (AA)

#TİGEM 145 teknik personel alacak
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