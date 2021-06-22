Ticaret Bakanı Muş Çorum’a davet edildi

Heyette; Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Milletvekili Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat ve Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya yer aldı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını belirten Ceylan, Muş’a Çorum’un taleplerini ilettiklerini söyledi.

Ayrıca Bakan Muş ile Çorum hakkında istişare ve değerlendirmelerde bulunduklarını açıklayan Milletvekili Ceylan, bakanı Çorum’a davet ettikleri kaydetti. Ceylan, Bakan Muş’un önümüzdeki günlerde Çorum’a gelerek, işadamları ile bir toplantı yapacağını ifade etti. (Haber Merkezi)

