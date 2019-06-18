Tıbbi aromatik bitkiler için makine-ekipman desteği

Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi kapsamında süs bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler, mantar, fide ve fidan ile çiçek soğanı üretim yatırımları, arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi yatırımları, zanaatkârlık, yöresel tarım ve gıda ürünlerinin üretimi, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, kültür balıkçılığı, yenilebilir enerji tesisleri ile kooperatif ve üretici örgütleri için makine parkları sektörlerine yönelik desteklerin verileceği proje başvurularının 8 Temmuz 2019 tarihinden itibaren kabul edileceği ve son teslim tarihinin ise 23 Ağustos 2019 olduğu bildirildi.

TKDK İl Koordinatörlüğü açıklamasının devamında şu hususlara yer verildi.

“Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi alt sektöründe tıbbi ve aromatik bitkiler, mantar ve misel, fide ve fidan, süs bitkileri ve çiçek soğanı yetiştiriciliği için yapım işleri, makine-ekipman alımı, danışmanlık hizmetleri ve görünürlük harcamalarıyla birlikte işletmelerin kendi tüketimleri için yenilenebilir enerji yatırımlarını da içeren 5 bin Avro ile 500 bin Avro arasındaki projeler % 55 hibe ile desteklenecektir.

Tıbbi ve aromatik bitkilerden sera şartlarında yetişenlerde dahil olmak üzere, fide-fidan, süs bitkileri ve çiçek soğanı üretimine yönelik olarak örtü malzemesi cam, sert ve uzun ömürlü plastik veya diğer uzun ömürlü materyallerden oluşan seraların inşası da desteklenmektedir. Kısa ömürlü plastik örtü malzemeleri kullanılarak inşa edilen seralar destek kapsamında değildir.

Mantar ve misel üretim ünitelerinin inşası ile gerekli makine-ekipmanların alımı ve tek başına olmamak şartıyla mantar ve misel üretiminin bir parçası olarak kompost üretimi de destek kapsamındadır.”

Açıklamanın son bölümünde, 50 kişiden daha az çalışana ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon TL’yi aşmayan küçük ölçekli gerçek veya tüzel kişi işletmeleri tarafından yapılacak yeni ya da mevcut işletmelere yönelik yatırımların destek kapsamında olduğu, detaylı bilgiye www.tkdk.gov.tr adresinden ya da 444 8535 nolu yardım masasından ulaşılabileceği, bilgilerine yer verildi. (Haber Merkezi)