THM Konseri bu akşam

Şef Arif Sadeçolak yönetiminde uzun zamandır çalışmalarını sürdüren Çorum Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, müzik severlere unutulmaz bir akşam yaşatacak. Mayıs ayında da kültür sanat etkinlikleri bir bir hayata geçireceklerini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Çorum Belediyesi Türk Halk Müziği Korosunun uzun süredir çalışmalarını sürdürdüğünü, bu akşam saat: 20.30’da Devlet Tiyatro Salonunda verecekleri konserle unutulmaz bir akşam yaşatacaklarını söyledi.

Turhan Candan, Türk Halk Müziği Korosu konserinin ücretsiz olarak gerçekleştireceklerini belirterek tüm Çorum halkının davetli olduğunu kaydetti.

(Volkan SINAYUÇ)

