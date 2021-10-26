“Tezkereye hayır denilmeli”

Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin iki yıl daha uzatılmasına dair tezkerenin Meclis’e sunulduğunu anımsatan Aygün, yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

“Tek adam iktidarının yayılmacı politikalarının ve bölgesel liderlik iddiasının bir sonucu olarak gündeme getirdiği Irak ve Suriye’ye asker gönderme tezkeresini 2 yılda bir uzatılmaktadır. Erdoğan’ın bu uzatma isteği yayılmacı emellerinin hala sürmesi yanında iç politikadaki sıkıntılarını örtme olarak da değerlendirilebilir.

Bugün “ulusal güvenlik” adı altında iki yıl daha komşu ülke ve halklarla savaş içinde olup olmayacağımız oylanacaktır.

Ayrıca 2022 yılı savunma ve güvenlik harcamalarına ayrılan bütçenin 2021’e oranla yaklaşık yüzde 30 artması ile kayıtlara geçmeyen tüm ‘gizli harcamalar’ı emekçilerin yaşadığı yoksulluk ile birlikte düşündüğümüzde savaşın, savaş sanayine harcanan her kuruşun emekçilerin sofrasından eksilen ekmeği, giremediği işi, okutamadığı çocuğu olduğunu da unutmayalım.

Yıllardır uzatılan, işçi ve emekçilere ölüm, acı ve yoksulluktan başka bir şey getirmeyen tezkereleri ve savaşçı politikaları engelleyecek olan işçi ve emekçilerin mücadelesi olacaktır.” (Haber Merkezi)

