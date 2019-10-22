Tezgâhlarda balık bereketi

Balık tezgâhlarında hareketliliğin olduğunu belirten Sungurlu’daki balıkçılar “Vatandaşlarımız balığı özlemişler. Hamsimiz istavritimiz var. Hamsinin kilosu 15, somon 30, levrek 35, Çupra 35 TL” dediler.

Bu yıl denizin bereketli olduğunu ve deniz suyu sıcaklığı düştükçe balık çeşidinin daha da artacağını dile getiren esnaf, “Palamut avının birkaç ay daha bollaşarak devam etmesini arzu ediyoruz. Çünkü palamut maddi açıdan en çok kazandıran balık türleri arasında. İnşallah hamsi de bol olacak. Deniz verdikçe hem vatandaş ucuz balık yemeye hem de biz daha çok kazanmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Sungurlu’da balık fiyatlarının ilerleyen günlerde daha da düşeceğini söyleyen esnaf halen tezgâhın yıldızının hamsi olduğunu ve vatandaşın en çok hamsiye ilgi gösterdiğini sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)