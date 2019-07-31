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TEVG’de kıyafet balosu

TEGV Çorum Öğrenim Birimi 2018-2019 etkinlik döneminin kapanışını çocuklar ve gönüllülerin katılımıyla gerçekleşen Dönem Sonu Kıyafet Balosu’yla yaptı.

TEVG’de kıyafet balosu

TEGV Çorum Öğrenim Birimi 2018-2019 etkinlik döneminin kapanışını çocuklar ve gönüllülerin katılımıyla gerçekleşen Dönem Sonu Kıyafet Balosu’yla yaptı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 21:50
TEVG’de kıyafet balosu

Kıyafet Balosu’na katılan çocuklar ve gönüllerin kendi tasarımlarıyla katılmasıyla renkli anlar yaşandı. Gönüllülerin eşliğinde çocuklar kendi tasarımlarını tanıttıkları mini defile gerçekleştirildi. Defile sonrasında çeşitli şarkılar ve oyun havası müzikleri eşliğinde dans edildi ve eğlenildi.

Şenlik havasında devam eden etkinlikte, muffin keklerin üzerindeki mumların çocuklar tarafından üflenmesiyle eğlenceli ve keyifli bir şekilde geçen yaz dönemi kutlandı.

Etkinlik sonuna doğru sosis balonlarla oluşturulan çeşitli figürler çocuklara dağıtıldı.

Birim Sorumlusu Serpil Çetin etkinlik sonunda yaptığı konuşmasında,”Yaz dönemi etkinliklerinde kıymetli zamanlarını çocukların gelişimi için ayıran gönüllülerimize, her hafta cuma günü düzenlenen gezilerde desteklerini esirgemeyen sırasıyla; Arena Binicilik Okulu, Çorum İtfaiye Müdürlüğü, Çorum Şehitliği, Çorum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), NFK Gençlik Merkezi yetkililerine ve çalışanlarına teşekkür ederim” dedi.

Dönem Sonu Kıyafet Balosu, çocuklara Yaz dönemi Katılım Belgelerini verilmesiyle son buldu.

(Haber Merkezi)

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