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“Teşviklerden yararlanmak isteyen dilekçelerini vermeli”

SGK Çorum İl Müdürü Ömer Tök, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı ziyaret etti.

“Teşviklerden yararlanmak isteyen dilekçelerini vermeli”

SGK Çorum İl Müdürü Ömer Tök, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı ziyaret etti.

27 Ağustos 2019 Salı 21:30
“Teşviklerden yararlanmak isteyen dilekçelerini vermeli”

Ziyarette teşvikler hakkında bilgi veren SGK Çorum İl Müdürü Ömer Tök, geriye dönük teşvikler ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’nda bekleyen hiçbir işlemin kalmadığını ve teşviklerden yararlanmak isteyen işverenlerin mahsup dilekçelerini vermeleri gerektiğini dile getirdi. Tök mahsup dilekçelerini veren işverenlerin mahsuplaşma işlemlerinin başlayacağını ifade etti.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kısa sürede bu işlemleri bitirmesinden dolayı teşekkür etti. (Haber Merkezi)

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