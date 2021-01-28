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Teslim şelalesi dondu

Çorum merkeze bağlı Teslim Köyü’nde bulunan doğa harikası şelale, kar yağışlarının ardından gelen soğuk hava dalgasının da etkisiyle dondu.

Güncel 28.01.2021, 22:38
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Teslim şelalesi dondu

Yılın her mevsimi gürül gürül akan şelalenin donması, görenleri de şaşkına çevirdi.

Teslim Köyü dağında, kış mevsiminde sert rüzgarların hakim olduğu bir bölgede bulunan şelale, her ne kadar donmuş olsa da ihtişamından, güzelliğinden bir şey kaybetmedi. Şelaleden akan sular, buz kütlesinin altından akmaya devam etti. Donmuş şelale, kartpostallık bir görüntü oluşturdu.

Doğa dostu, Teslim Köyü sakinlerinden Erol Celep de bu güzelliği görüntüleyerek ölümsüzleştirdi. Celep, dağın bir bölümünün ılıman, şelalenin bulunduğu diğer bölümün ise oldukça soğuk olduğuna dikkati çekerek, doğanın her yönüyle muhteşem bir güzellik sunduğunu belirtti.

Doğaseverleri Teslim şelalesini yakından görmeye davet eden Celep; “Yeni tip koronavirüs belasından kurtulur kurtulmaz soluğu Teslim şelalesinde alsak, hiç fena olmaz” görüşünü dile getirdi.

(Haber Merkezi)

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