Terzi Metin İnaç da virüs kurbanı oldu

Çorum’da yıllardır Bahabey Caddesi üzerinde bayan terziliği yapan Metin İnaç yakalandığı koronavirüs hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Yaklaşık iki haftadır Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yakalandığı yeni tip koronavirüs hastalığı nedeniyle yoğun bakım servisinde tedavisine devam edilen Metin İnaç kurtarılamadı.

Metin İnaç’ın cenazesi öğlen saatlerinde hastaneden alınarak Ulumezar’da düzenlenen cenaze namazının ardından toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

