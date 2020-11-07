Terör gazisine “övünç” madalyası
Vali Mustafa Çiftçi, Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada yaralanan Jandarma Özel Harekat Uzman Çavuş Ahmet Savurgan'a devlet övünç madalyası ve beratı verdi.
Güncel 07.11.2020, 00:02
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Vali Çiftçi, Savurgan ve ailesini makamında kabul etti.
Çiftçi, bir süre sohbet ettiği Savurgan'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen devlet övünç madalyası ve beratını tevcih etti.
Çiftçi, gösterdiği fedakârlıktan ötürü Savurgan'a teşekkür ederek, “Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehit aileleri ve gazilerimize de sağlıklı ve hayırlı ömürler diliyorum” dedi.
(AA)
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