Terminaldeki Otobüs ve İlçe minibüs yazıhaneleri kiraya verilecek

Belediye Basın Biriminden yapılan açıklamada, mülkiyeti belediyemize ait olan Çepni Mahallesi, Çevreyolu Bulvarında bulunan Şehirlerarası Otobüs Terminalindeki Otobüs ve İlçe minibüs yazıhaneleri sıra numarasından başlanarak, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden açık teklif arttırma usulü ile 5 (beş) yıl müddetle kiraya verilecek dendi.

İhale tarihi 16.06.2021 Salı günü saat:10.30’da İlçe Minibüs yazıhanelerinin, saat:14.00’te Otobüs yazıhanelerinin ihaleleri Turgut Özal İş Merkezi 4. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacak.

İlçe minibüs yazıhanelerinin şartname ve eklerini Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 1.000,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

Otobüs yazıhanelerinin şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 2.000,00.-TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

