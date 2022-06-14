Terminal’de tuvalet ve kafeterya ihalesi
Belediye Şehirlerarası Otobüs Terminali içerisinde bulunan kafeterya ile tuvaleti 5 yıl süreyle kiraya verdi.
Güncel 14.06.2022, 19:50
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Otogar içinde yer alan tuvalet ile kafeterya ayrı ayrı olmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi’ne göre açık teklif usulüne göre ihale edildi.
Turgut Özal İş Merkezi Meclis Salonu’nda saat 14.00’de başlayan ihalede 50 metrekare alanlı muhammen bedeli 60 bin TL olan kafeteryayı Mehmet Kaan Akarken yıllığı 62 bin TL + KDV’ye 5 yıllığına kiraladı.
Daha sonra ise 8 ayrı bölümden oluşan ve yıllığı 150 bin TL + KDV üzerinden ihaleye sunulan tuvaletin ihalesine geçildi. Mehmet Çelik, Levent Demirce ve Emre Gönülü’nün katıldığı açık artırmada tuvaletler yıllığı 301 bin TL + KDV üzerinden Mehmet Çelik tarafından kiralandı.
(Volkan SINAYUÇ)
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