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TEMA’dan “gönüllü olun” çağrısı

TEMA Vakfı Çorum İl Temsilciliği “yaşanabilir bir gelecek için TEMA gönüllüsü olalım” başlığı adı altında AHL Park’ta bir stant açtı.

TEMA’dan “gönüllü olun” çağrısı

TEMA Vakfı Çorum İl Temsilciliği “yaşanabilir bir gelecek için TEMA gönüllüsü olalım” başlığı adı altında AHL Park’ta bir stant açtı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 00:37
TEMA’dan “gönüllü olun” çağrısı

TEMA Vakfı Çorum İl Temsilciliği “yaşanabilir bir gelecek için TEMA gönüllüsü olalım” başlığı adı altında AHL Park’ta bir stant açtı.

Stantta yurttaşlara TEMA gönüllüsü olmaları yönünde çağrı yapılırken, doğa hakkında farkındalık yaratmanın öneminden bahsedildi.

Stant etkinliğinde TEMA çocukları (ilkokul grubu) aktif bir rol alırken, etkinlik boyunca onlarca TEMA gönüllüsü elde edildi.

Etkinlikte TEMA İl Başkanı Tuğrul Yıldırım’ın yanısıra Merkez İlçe Sorumlusu Tuğba Arslan, Bahçelievler Sorumlusu Semra Şahin, gönüllüler Perinay Tahtasız, Ebru Gül Çömüz, Güler Kırcı, Eğitim Sorumlusu Gizem Küçükuncu ve TEMA çocukları Aden Kaleli, Beren Tahtasız ve Ece Çömüz görev aldı. (Haber Merkezi)

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