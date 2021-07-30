TEMA Vakfı fidan kampanyası başlattı

TEMA Vakfı yangın çıkan ormanların tekrar ağaçlandırılması için bağış kampanyası başlatıyor. Yapılan duyuruya göre bağış kampanyası bugün saat 12:00 itibariyle başlayacak. TEMA bağış kampanyasına vakfın internet sitesi üzerinden "Bağış Yap" ekranı ile katılım sağlanacak.

Adana, Osmaniye, Mersin, Kayseri, Aydın, Kilis, Muğla ve Antalya’da yaşanan orman yangınları sonrası çok sayıda vatandaş TEMA vakfına bağışta bulundu. TEMA vakfı ise hem internet sayfasında hem sosyal medya hesaplarında paylaştığı mesajla yeni bir kampanya başlatacağını duyurdu. TEMA Vakfı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı; “Ülkemizde çıkan orman yangınları sebebi ile zarar gören bölgelerin tekrar ağaçlandırılması için 30 Temmuz saat 12:00’da kampanyamızı başlatıyoruz.”