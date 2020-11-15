TEMA gönüllülerinin ziyareti
TEMA Bahçelievler Mahallesi Sorumlusu ve İş kadınları Derneği (İŞKAD) Başkan Yardımcısı Semra Şahin, arkadaşları, İŞKAD Başkanı Semrin Kaleli, Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Tuğut, Bilgi Koleji TEMA gönüllüleri Duru Tuğut (Pelin Tuğut’un kızı), Pelin Kakaç (Ecz.Bilge Kakaç’ın kızı) ve Ayşe Ece Elverici (Dr. Bekir Ozan Elverici’nin kızı) ile birlikte, Cumartesi günü Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi. (Haber Merkezi)
Güncel 15.11.2020, 18:35
34
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
9°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 15 Kasım 2020
|İmsak
|05:52
|Güneş
|07:20
|Öğle
|12:30
|İkindi
|15:06
|Akşam
|17:30
|Yatsı
|18:52