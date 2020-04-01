Telekonferansla basın toplantısı

Başkan Yardımcılarının tam kadro hazır bulunduğu toplantıda korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan çalışmaları anlatan Aşgın, bu seneki Ramazan ayında iftar çadırı kurmayacaklarını söyledi. Aşgın, “Sosyal mesafe nedeniyle bu sene iftar çadırı kurmayacağız. İftar çadırımızda bir kişiye sıcak yemek veriliyordu. Belediye olarak bu sene Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla evlere sıcak yemek ulaştıracağız. Vakıf kanalıyla 700 kişiye yemek ulaştırılıyordu, bizim de katılımımızla bu rakam 2 bine çıkmış olacak” dedi.

Öte yandan semt pazarlarıyla ilgili İçişleri Bakanlığı’nın genelgesini hatırlatan Aşgın, “Pazarlara sadece birer yerden giriş ve çıkış olacak. Tezgâhlar arasındaki mesafe 3’er metre olacak. Ayrıca pazara esnaf sayısının 10 katından fazla vatandaş alınmayacak. Bu kurallara hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın uymasını istiyoruz” dedi.

(Taner ŞİMŞEK)

