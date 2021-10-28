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Telefonunu yanlışlıkla sessize alan yaşlı kadın ekipleri harekete geçirdi

ÇORUM’da yakınlarının bir süre kendisinden haber alamadığı Sündüs Ağzıaçık (70), ekipleri harekete geçirdi. Yaşlı kadın, kapıyı ve telefonunu açmayınca polis ve itfaiye ekipleri, 4’üncü kattaki eve balkondan girdi. Ekipleri karşısında görünce hem korkan hem de şaşkınlık yaşayan Ağzıaçık, telefonun sesini yanlışlıkla kapattığını söyledi.

Güncel 28.10.2021, 22:54 29.10.2021, 01:12
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Olay, dün akşam saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana geldi. Bir apartmanın 4’üncü katında yalnız yaşayan Sündüs Ağzıaçık’tan uzun süre haber alamayan yurtdışındaki tanıdıkları, komşularını arayarak, yardım istedi. Yaşlı kadının telefonunu defalarca arayan ve kapısını çalan komşular, bir sonuç alamayınca polise haber verdi. İhbar üzerine apartmana sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.  Olay yerine gelen itfaiye ekipleri,  polisle birlikte merdiven yardımıyla yaşlı kadının oturduğu 4’üncü kata çıkıp, balkondan içeriye girdi. Yatağında uyuyan Sündüs Ağzıaçık, polis ve itfaiye ekiplerini karşısında görünce hem korktu hem de büyük şaşkınlık yaşadı.


GÜLÜMSETEN DİYALOG
Bir polis memuru yaşlı kadına, “Teyze korkma biz polisiz yakınların senden haber alamadığı için ve telefonun çalmasına rağmen açmadığın için bizden yardım istediler. Kapının zili de arızalıymış bizde mecburen balkon kapısından girdik” dedi. Aşağıya indirilen yaşlı kadın karşısında gazetecileri ve komşularını görünce şaşırdı ve “Gazeteye mi çıkacağım?” diye sordu. Telefonun sesini yanlışlıkla kapattığını söyleyen Ağzıaçık, kendisini uyandıran polis memuru ile sohbet etti. Polis memuru, “Teyzem kapının zilini mutlaka yaptırıyorsun, senin telefonun ben de var. Sürekli haberleşelim, hatta biz seni karakoldan sürekli arayacağız” dedi. Olayın şokunu üzerinden atan yaşlı kadın ise, “Oğlum ben birkaç gün sonra yurt dışına çocuklarımın yanına gideceğim, sizi oradan da arayayım mı?” diye espri yaptı. Polislere teşekkür eden Ağzıaçık, daha sonra evine geri döndü.

(Yusuf ÇINAR)

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