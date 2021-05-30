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“Telafi eğitiminde “gönüllülük” esas”

Milli Eğitim Bakanlığı, telafi eğitiminin detaylarını paylaştı.

Güncel 30.05.2021, 18:24
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“Telafi eğitiminde “gönüllülük” esas”

Milli Eğitim Bakanlığı, 2 Temmuz sonrasında başlayacak olan yaz döneminde başlatılacak telafi eğitimlerine katılımın öğretmenler için “gönüllülük” esaslı olduğunu ve katılan öğretmenlerin ek ders ücreti alacağını açıkladı. MEB Personel Genel Müdürü Ömer İnan, 2 Temmuz'a kadar sürecek telafi eğitimleriyle ilgili açıklama yaptı. 
Ömer İnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: “Telafi programımızın 'yaz dönemi' kapsamında, isteyen öğretmen ve öğrencilerimize, ikamet veya tatil adreslerinde; sanatsal, sportif ve kültürel etkinlikler için imkanlar oluşturuyoruz. Öğretmenlerimiz, bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabileceklerdir” ifadelerini kullandı.
(Haber Merkezi)
 

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