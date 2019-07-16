Tekstil mağazası alev alev yandı

Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde Başpınar Mahallesi İlhan Sarıaltun Caddesi üzerinde bulunan işyerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Kısa sürede büyüyen ve mağazanın tamamını saran alevlere ekipler güçlükle müdahale etti. Bu sırada vatandaşlar ve komşu esnaf, alev alev yanan işyerindeki malları çıkarmak için yoğun çaba sarf etti.

Yangın sırasında binadan yükselen yoğun duman caddeyi kaplarken mağaza önünde park halindeki bir araç da alevlerden zarar görmemesi için vatandaşlar tarafından yol kenarına alındı.

Ekiplerin yaklaşık iki saat süren çalışması sonucu güçlükle söndürülen yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Mağazada büyük çapta hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

(İHA)