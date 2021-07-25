Güleryüz Restoran’da TDP İl Başkanı Engin Erenler, Merkez ilçe Başkanı Seyit Ahmet Çiftçi ve ilçe başkanları tarafından karşılanan Sarıgül, AK Parti’nin logosunun ampul olduğunu ve ampulün zaman zaman değiştirilmesi gerektiğini ifade ederek, Ankara’ya ev sahibi olarak AK Parti’den anahtarı almaya gittiklerini ifade etti.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Eylül’de yapılacak büyük kurultayın ardından TDP’nin seçimlere girmeye hak kazanacağını, yetkiden sonra kapı kapı gezerek herkese değişimi anlatacaklarını vurguladı.

TDP’nin tozu dumana katmaya geldiğini söyleyen Sarıgül, Çorum il kongresine katılmaya çalışacağını da dile getirdi.

“TEKRAR KAPANMA OLURSA ESNAF AYAĞA KALKAMAZ”

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, pandemi de yeni bir dalgadan söz edildiğini, Eylül-Ekim gibi bu dalganın ülkeyi vurması ve tekrar kapanma olması halinde esnafın tekrar ayağa kalkamaz hale geleceğini belirtti.

Herkesi aşı olmaya çağıran Sarıgül, Avrupa ülkelerinde aşılama oranının çok yüksek olmasına rağmen Türkiye’de ikinci aşılarını olmayan çok sayıda vatandaş olduğunu, pandemide tekrar zor zamanlar yaşamamak için aşılanma sayısının artması gerektiğini vurguladı.

“Devletin ışığı sönmesin ancak esnafın da ışığı sönmesin” diyen Sarıgül, çok sayıda esnafın kepenk kapatma ile karşı karşıya kaldığını belirtti.

Sarıgül, esnafı ayağa kaldırabilmek adına esnek çalışma sürecinin tekrar başlamasını istediklerini söyledi.



“SEÇİMLERDE AVRUPA’DAKİ BARAJ SİSTEMİ UYGULANMALI”

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Türkiye’de yapılacak seçimlerde Avrupa’daki baraj sisteminin uygulanması gerektiğini ifade etti.

Seçilecek milletvekillerinin 150 tanesinin partiler tarafından belirlenmesi geri kalanların ise halk tarafından seçilmesine izin verilmesi gerektiğini anlatan Sarıgül, “Bizim milletvekillerimiz halkın acısında da sevincinde de yanlarında olacak. Milletvekili seçilip oy aldığı yere bir daha gelmeyeyim düşüncesi olmaz. Ulusal birlikteliğe inanan, inançlara saygılı laik, Atatürk milliyetçiliğine, ülkenin hudut ve bayrak birliğine inanan insanlarla omuz omuza olacağız” dedi.

“AFGAN GÖÇÜNE KARŞI ÖNLEM ALINMALI”

Türkiye’nin yeni bir göç dalgası ile karşı karşıya olduğunu anlatan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, henüz Suriyelilerin sorunlarını çözememişken Afganistan da çok sayıda insanın Türkiye’ye göç etmeye çalıştığını, bunun önlemini Türkiye’nin tek başına değil, diğer ülkelerle birlikte alması gerektiğini söyledi. (Haber Merkezi)