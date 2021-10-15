Teknofest teşekkürü
Çorum’da eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’na teşekkür ziyaretinde bulunuldu.
Güncel 15.10.2021, 23:35
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Bilindiği gibi Çorum TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Teknofest 2021’de “Sanayide Dijital Teknolojiler” kategorisindeki robot yarışmasına katılmış ve üçüncülük kazanmıştı.
TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ömür Ergül ile beraberindeki “ÇOROBOT” takımı üyesi öğrencileri Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı ziyaret ederek teşekkür etti.
Çorum TSO’nun desteği ile Teknofest’te ilimize derece getiren öğrencileri tebrik eden Başaranhıncal da okul idarecileri ve öğretmenlerine de çalışmalarında başarı dileklerini iletti.
(Aliye ÖNCEL)
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