Teknik personelin ücretleri onaylandı

İl Genel Meclisi’nin Şubat ayı ilk toplantısında Valilik havalesi ile gelen sözleşmeli personel ücretleri konusu ele alındı. Buna göre İl Özel İdaresi bünyesinde tam zamanlı olarak sözleşmeli olarak çalışan 4 adet teknik personele 3 bin 414.2 TL net ücret, 2 bin 31 TL ek ödeme ile birlikte toplam 5 bin 446 TL aylık net ücret ödenmesi konusu hakkında gelen yazı okundu.

İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Osman Türker de kürsüye gelerek üyelere konu hakkında açıklamada bulundu. 4 sözleşmeli personelin idarede geçen yıl yılbaşında 4 bin 779 TL net ücret aldığını belirten Türker, Temmuz ayında yapılan zam ile bu oranın 5 bin 113 TL’ye çıktığını ve bu yıl Ocak ayındaki yeniden değerlendirme oranına göre yeni ücretlerin 5 bin 446 TL’ye yükseleceğini bildirdi.

Kurumda kadrolu olarak çalışan personelin ücretinin 7270 TL civarında olduğunu da dile getiren Osman Türker, sözleşmeli uygulaması ile kurumun dışarıdan personeli daha uygun ücretlerle çalıştırdığını kaydetti.

Konuyla ilgili yapılan oylamada 4 sözleşmeli teknik personele 2021 yılı için ödenecek net ücret onaylandı.

(Haber Merkezi)