Teknik lise öğretmenlerine 3D Studio Max Öğretimi projesi

3D Studio Max programının mesleki ve teknik eğitim veren okullarda öğretilmesi için hazırlanan proje, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz ve OKA İl Koordinatörü Özden Özgür Yalçın arasında imzalanan protokol ile hayata geçirildi.

Bu kapsamda ilimizdeki Meslek Teknik Liselerinde görev yapan 20 öğretmene ''3D Studio Max Eğitmen Eğitimi Kursu” verileceği, eğitimin 5 gün ve 40 saat olarak planlandığı, projenin ikinci aşamasında ise Mesleki ve Teknik Eğitim okullarımızda görev yapan 681 öğretmeni ile öğrenim gören 6 bin 41 öğrenciye ulaşılmasının hedeflendiği dile getirildi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada; “3D Studio Max programı video, animasyon ve görsel efektleri içinde barındıran interaktif 3D uygulamalarını oluşturmakta kullanılmaktadır. 3D Modelleme Programı öğrencilerimizin tasarım becerilerini geliştirmede en etkili araçlardan birisi olacaktır” denildi.

(Volkan SINAYUÇ)