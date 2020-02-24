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Teknik lise öğrencileri Almanya’da staj yapacak

Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, “İnovatif Staj Eğitimi” için Almanya’ya gidecek.

Teknik lise öğrencileri Almanya’da staj yapacak

Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, “İnovatif Staj Eğitimi” için Almanya’ya gidecek.

24 Şubat 2020 Pazartesi 22:20
Teknik lise öğrencileri Almanya’da staj yapacak

Metal teknolojisi alanı tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanı, mobilya ve iç mekân tasarımı alanlarında eğitim alan 12. sınıf öğrencileri, 15-28 Mart tarihleri arasında Almanya'nın Heidelberg, Mannheim, Ludwigshafen kentlerindeki eğitimlere katılacak. Öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği kurallarını öğrenme ve uygulama becerilerinin kazandırılması amaçlanıyor.

Öte yandan Vali Mustafa Çiftçi, İnovatif Staj Eğitimi Projesi için Avrupa’ya gidecek olan Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çorum TSO Başkanlığı ve Çorum Ticaret Borsası’nın ortaklaşa düzenlediği programda bir araya geldi. (Haber Merkezi)

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