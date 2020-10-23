Tekme tokat dayak güvenlik kamerasında

Olay 3 gün önce Bahabey Caddesi’nde bir lokantada meydana geldi.

İddialara göre, üç kişi yemek yediği sırada alkollü oldukları belirtilen 2 kişi yan masada yemek yiyen 3 kişi ile tartıştı.

İki gurup arasında çıkan kavgada iki kişi tekme tokat dövüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üç kişi kendilerine küfür ettiklerini öne sürdükleri iki kişiden şikayetçi olurken, tekme tokat dövülen iki kişi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tüm yaşananlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.