Son Dakika

Tekme tokat dayak güvenlik kamerasında

Çorum’da bir lokantada çıkan kavgada, iki kişi dövülerek hastanelik oldu. Tekme tokat kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Güncel 23.10.2020, 11:11
698

Olay 3 gün önce Bahabey Caddesi’nde bir lokantada meydana geldi.
İddialara göre, üç kişi yemek yediği sırada alkollü oldukları belirtilen 2 kişi yan masada yemek yiyen 3 kişi ile tartıştı. 
İki gurup arasında çıkan kavgada iki kişi tekme tokat dövüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üç kişi kendilerine küfür ettiklerini öne sürdükleri iki kişiden şikayetçi olurken, tekme tokat dövülen iki kişi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tüm yaşananlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
25°
açık
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 23 Ekim 2020
İmsak 05:29
Güneş 06:53
Öğle 12:30
İkindi 15:27
Akşam 17:56
Yatsı 19:15

Gelişmelerden Haberdar Olun

@