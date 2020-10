Tekerlekli sandalyeye kavuşma sevinci

TBMM'nin hafta sonu tatiline germesinin ardından soluğu Çorum'da alan Milletvekili Ceylan, Çorum'da da çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ceylan, bugün de engelli bir çocuğun ailesi tarafından gelen talebi karşıladı.

Yürüme engelli Eslem Sıla Uysal'ı evinde ziyaret eden Ceylan'a AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Genel Merkez Gençlik Kolları Karadeniz Bölge Koordinatörü Teşkilat Başkan Yardımcısı Ahmet Keleş, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli ve AK Parti Gülabibey Mahalle Başkanı Osman Çorlu da eşlik etti.

Uysal ailesi ve Eslem Sıla tarafından karşılanan Milletvekili Ceylan, Eslem Sıla Uysal ile uzun uzun sohbet etti. Eslem Sıla Uysal'ı tekerlekli sandalyeye kavuşturarak mutluluğuna ortak olan Ceylan, aile fertleriyle de sohbet etti.

Ziyaret sırasında açıklama yapan Ceylan, "Bizlerde her an engelli bireyi olabiliriz" diyerek engellilere karşı insanları duyarlı olmaya çağırdı.

Sevgiye engel olmadığını, başarının da engel tanımadığını dile getiren Milletvekili Ceylan, "Kalpten kalbe giden yolda engel yoktur, aramızda hiçbir engelin olmadığı bir dünya için yaşıyoruz. Sevgi her engeli aşar, her duvarı yıkar, gönül köprüleri kurar. Sevgi engel tanımaz" dedi.

Ceylan, "Her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. 24 saat telefonum açık istediğiniz vakit ulaşabilirsiniz" diyerek Uysal ailesi ve Eslem Sıla Uysal için her zaman ve her konuda yardıma hazır olduğunu ifade etti.(Haber Merkezi)