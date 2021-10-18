“Tek derdimiz suyu toprakla buluşturmak”

19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Çorum Valiliği tarafından Çorum merkez köy ve mahalle muhtarlarına yönelik Anitta Otel’de bir etkinlik gerçekleştirildi.



Pandemi nedeniyle muhtarlarla uzun zamandır bir araya gelemediklerini kaydeden Vali Çiftçi, muhtarların tarihi bir teşkilatın mensubu olduğunu söyledi.

Muhtarların, köklü bir teşkilatın mensubu olduklarını belirten Çiftçi, "Muhtarlık teşkilatı, Osmanlı devletinde 2. Mahmut döneminde 1829 yılında İstanbul'da kadılıklara bağlı olarak oluşturuluyor. İlk muhtarlar atamayla görevlendiriliyor ve kadılara bağlı olarak görev yapıyor." dedi.



Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da yaptığı konuşmada tarımsal alanda yapılan faaliyetler hakkında bilgi verdi. 2008 yılında AK Parti Merkez İlçe Başkanı olarak seçilmesinin ardından parke taşı, içme suyu ve kanalizasyon sorununu bitirmek için düğmeye bastıklarını ve gelinen nokta itibariyle de bu sorunlarının hepsinin çözüldüğünü belirten Ceylan, 15 yıl önce yapılan yol, kanalizasyon ve diğer işlerin mutlaka yenilenmesi gerektiğini dile getirdi.



Tüm Türkiye’de olduğu gibi Çorum’da da kuraklık konusunda büyük sıkıntı yaşandığını anlatan Ceylan, artık suyun daha dikkatli ve verimli kullanılması gerektiğini ifade etti. İçme suyu ve sulama suyu için barajlar ve göletler yapılması gerektiğini, aksi halde yeraltı sularının gün geçtikçe daha derine indiğini söyleyen Ceylan, “Verimli bir su yönetimini hep beraber yapmalıyız” dedi.

Çorum’da tek dertlerinin suyu toprakla buluşturmak olduğunu vurgulayan Ceylan, “Çiftçinin kazanması için suyu tarlaya getirmeliyiz. Bunun için Çorum merkezde 36 bin dönümlük bir yer daha sulu tarımla buluşacak” şeklinde konuştu.



Toplantıda, AK Parti Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da birer konuşma yaparak, muhtarlara yönelik yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Toplantının ikinci bölümünde çeşitli kamu kuruluşları, kırsal bölgelere yapılan yatırımlar hakkında muhtarlara bilgi verdi.

Toplantıda ayrıca anket formları aracılığıyla muhtarların yerel yönetimlerden kendi köyleriyle ilgili beklentileri alındı.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ve İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı da katıldı.

(Taner ŞİMŞEK)

