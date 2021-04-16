“Tek çare yoğun kapanma ve aşılama”

Hükümetin açıkladığı önlemlerin koronavirüs vaka sayısındaki artışı engelleyemeyeceğini söyleyen DEVA Partisi Çorum İl Başkan Yardımcısı ve İl Sağlık Politikaları Başkanı Dr. Özgür Özçerezci, “Zorunlu faaliyet alanları dışındaki tüm işletmeler en az iki hafta kapatılmalıdır. 3-4 ayda nüfusun yüzde 70’i aşılanmalı, vatandaşlara ve işletmelere ekonomik destek verilmelidir” dedi.

DEVA Partisi’nden yapılan açıklamada, koronavirüs vaka sayılarının bir ayda altı katından fazla artmasına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

“1 Mart 2021 tarihinde başlayan kontrolsüz normalleşme kararları ülkemizde günlük vaka sayılarını altı kattan fazla arttırarak, 9-10 bin bandından 63 bin seviyesine kadar getirdi. Bu rakamlar ülkemizi dünyada ikinci, Avrupa’da ise ilk sıraya yerleştirdi. Çorum’da ise günlük yeni vaka sayısı 300-400 bandına kadar çıkmıştır. Bu vahim tablo, vatandaşa ve sağlık sistemine, katlanarak artan hastane yatışları, solunum cihazına bağlanan ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısının artışı olarak yansıyor.” (Haber Merkezi)

