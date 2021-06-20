“Tek bir hakkımızdan bile vazgeçmiyoruz”

Çorum Kadın Platformu adına basın açıklamasını okuyan Eğitim Sen Şube Kadın Sekreteri Nurcan Hasırcı Doğan, “Meclis’te oybirliği ile kabul edilen İstanbul Sözleşmesi’nden tek kişilik Cumhurbaşkanı Kararı ile çıkılamaz! Meclis’in iradesi tek kişiye devredilemez! Temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmeler böyle yok edilemez” dedi.

“KADIN KATLİAMLARI ARTARAK SÜRÜYOR”

1 Temmuz’dan sonra da hep birlikte mücadele etmeye devam edeceklerini dile getiren Çorum Kadın Platformu adına konuşan Eğitim Sen Şube Kadın Sekreteri Nurcan Hasırcı Doğan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Şiddetin, kadın katliamının, tecavüz ve tacizlerin artarak sürdüğü, kadına karşı tüm şiddet biçimlerinin sıradanlaştırıldığı, LGBTİ+’ların sistematik olarak hedef gösterildiği bir ortamda, sözleşmenin kaldırılmasını gündeme getirmek tüm bu suçlara zemin hazırlamak demektir. Bu girişimin arkasından, 6284’ün etkisiz hale getirilmesi, boşanan kadının yoksulluk nafakasının kısıtlanması, çocuk istismarcılarının affedilmesi, tecavüzcü ile evliliğin yeniden getirilmesi ve evlilik yaşının 16’nın da altına, çocuklarla cinsel ilişki yaşının 15’in de altına indirilmesi, şiddet suçlarında belge istenmesi, çocuk cinsel istismarı ve tecavüz suçlarında kadına karşı şiddet suçlarında “somut delil” aranması, aile arabuluculuğu gibi temel haklara saldırıların gündeme alındığını biliyoruz.”

“KAZANILMIŞ HAKLARIMIZIN HİÇBİRİNDEN VAZGEÇMİYORUZ”

Haklarından, hayatlarından, İstanbul Sözleşmesinden vazgeçmeyen milyonlarca kişi olduğunu belirten Doğan, “Haklarımızı güvenceye alan yasaları hayatı pahasına kazananlarız. Ve daha nice hakkımızı mücadelemizle kazanacak olanlarız. İstanbul Sözleşmesi eşit ve şiddetten uzak hayat hakkımızın güvencesidir” ifadesini kullandı. (Nurdan AKBAŞ)

