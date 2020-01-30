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Tehdit ettikleri silahlarla yakalandılar

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, Gülabibey Mahallesi’nde iki ayrı adreste meydana gelen mala zarar verme ve tehdit olaylarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Tehdit ettikleri silahlarla yakalandılar

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, Gülabibey Mahallesi’nde iki ayrı adreste meydana gelen mala zarar verme ve tehdit olaylarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

30 Ocak 2020 Perşembe 01:10
Tehdit ettikleri silahlarla yakalandılar

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce meydana gelen olaylarla ilgili olay yerlerinde yapılan incelemeler ve alınan ifadeler doğrultusunda genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme ve tehdit olaylarını gerçekleştiren şüphelilerin M.B. Ö., H.C. ve S.Ş oldukları tespit edildi.

Olayların şüphelileri Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, suçta kullandıkları iki adet tüfek ve bir adet tabanca ile birlikte yakalandılar.

M.B. ve S.Ş. genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme ve tehdit suçlarından haklarında düzenlenen tahkikat evrakı ile birlikte gönderilmiş oldukları adli mercilerce tutuklanırken, Ö. H.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (Haber Merkezi)

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