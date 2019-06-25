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TEGV’de yaz etkinlikleri

Türkiye'nin eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum kuruluşu olan TEGV’in her yıl gerçekleştirdiği yaz etkinlikleri, çocukların yaz dönemini çeşitli aktiviteler yaparak geçirebilecekleri ve eğlenirken öğrenebilecekleri ortamlar sunmaya devam ediyor.

TEGV’de yaz etkinlikleri

Türkiye'nin eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum kuruluşu olan TEGV’in her yıl gerçekleştirdiği yaz etkinlikleri, çocukların yaz dönemini çeşitli aktiviteler yaparak geçirebilecekleri ve eğlenirken öğrenebilecekleri ortamlar sunmaya devam ediyor.

25 Haziran 2019 Salı 23:30
TEGV’de yaz etkinlikleri

TEGV’in yaz etkinlikleri, Türkiye genelinde 32 ilde 9 Eğitim Parkı, 38 Öğrenim Birimi ve 24 Ateşböceği Mobil Öğrenim Birimi’nde ilköğretim çağındaki çocuklarla buluştu.

TEGV ile çocuklar birbirinden güzel aktivitelerde bulunarak tatil günlerini eğlenceli ve verimli bir şekilde değerlendirebilecekler. Yaz Etkinlikleri kapsamında sanattan spora, beslenmeden müziğe ve bilime kadar birbirinden farklı ve eğlenceli etkinlikleri çocuklara sunuluyor. Çocuklar ayrıca gönüllüler ile birlikte kültür ve çevre gezilerine katılıp, bahçe ve kutu oyunları oynayıp, film saatlerine katılabiliyorlar.

TEGV’de yaz etkinlikleri her yıl olduğu gibi bilim etkinlikleri, spor, sanat, müzik, beslenme, kutu oyunları, serbest etkinlikler ve gezilerle dopdolu yaşanacak.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın yaz etkinlikleri 2 Ağustos 2019 tarihine kadar 72 Eğitim noktasında uygulanacak.

Bu yaz tatilini dolu dolu geçirmek ve yeni arkadaşlarla tanışmak isteyen tüm çocuklar bu sürede TEGV’in etkinlik noktalarını ziyaret edebilecekler.

(Haber Merkezi)

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