TEGV yeni döneme aşure ile başladı

TEGV Çorum Öğrenim Birimi gönüllülerine hazırlanan aşure, o gün gelen gönüllü ve konuklara ikram edildi.

TEGV Çorum Öğrenim Birimi Yöneticisi Serpil Çetin, “Bir çocuk değişir, Türkiye gelişir” sloganıyla eğitim gönüllüleriyle binlerce çocuğa ulaştıklarını ve onların bireysel gelişimlerine önemli katkılarda bulunduklarını söyledi.

Etkinliğe İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, İl Müdür Yardımcıs İbrahim Yıldız ve Özel Kalem Müdürü Aysun Duman katıldı.

Aşure Günü’nde Kale Mahallesi, Velipaşa Sokak’ta bulunan TEGV Çorum Öğrenim Birimi’nde gönüllüler bir araya geldiklerini ve 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi hakkında bilgi alışverişinde bulunduklarını kaydeden Serpil Çetin, “İlköğretim çağındaki çocuklarımızın, güzel bir çocukluk geçirmeleri ve geleceğe donanımlı hazırlanmaları için, yaşam becerilerini geliştirecek ve temel eğitimlerine destek verecek çağdaş eğitim olanakları sunuyoruz. TEGV'in Türkiye geneline yayılmış 7 etkinlik hoktası, bütün çocukları kucaklayan, güler yüzlü, sıcak, donanımlı ve aktif öğrenme ortamları sunuyor ve çocuklarımızın sosyal/duygusal yeteneklerini geliştirirken, empati kurma ve takım çalışması becerilerini yükseltiyor. Matematik, fen, İngilizce, sanat ve okumanın yanı sıra bilişim alanında olumlu tutum geliştirip özyeterlilik algısı yüksek bireyler yetişmesinde destek oluyoruz. Farklı becerilere sahip olarak dünyaya gelen tüm çocuklara kendi potansiyellerini ve yeteneklerini keşfetme fırsatı sunan TEGV Çorum Öğrenim Birimi’ndeki bütün etkinliklere çocuklarımız ücretsiz olarak katılabilirler” diye konuştu.

(Haber Merkezi)