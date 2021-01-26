TEGV, 2021’de daha çok çocuğa uzaktan eğitim desteği sağlayacak

nitelikli eğitimle buluşması için çalışan ve bugüne kadar 3 milyona yakın çocuğun hayatına dokunan TEGV, 2021 yılında daha çok çocuğa eğitim desteği sağlamayı amaçlıyor. TEGV Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Özinci, “Çocuklarımızla fiziksel olarak bir arada olamasak bile, teknoloji sayesinde onlara nitelikli eğitim desteği vermeye devam edebiliyoruz. Hayalimiz, Türkiye’nin gelişmiş ülkeler arasında anılması. Bu hayalin gerçek olması için çocuklarımızın potansiyeli çok yüksek. Görevimiz, bu çocuklara nitelikli eğitim için katkı sağlamak” dedi.

Genel Müdür Sait Tosyalı da Temmuz 2020’de pilot çalışması başlatılan TEGV Dijital Platformu kapsamında bugüne kadar, Türkiye’nin 65 farklı noktasında 30 şehirde, dezavantajlı bölgelerde okuyan ve pandemi nedeniyle örgün eğitime devam edemeyen toplam 8.374 çocukla buluştuklarını açıkladı. Bu çalışmalara, daha önceden temel gönüllü eğitimi almış ve etkinlik noktalarında en az bir etkinlik dönemi çocuklarla yüz yüze etkinlik yapmış 1.054 gönüllü destek verdi.

(Haber Merkezi)