TED’den 4 farklı eTwinning projesi 

TED Çorum Koleji tarafından yapılan açıklamada lise 9. 10. ve ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin katılımıyla dört farklı Avrupa Birliği eTwinning projesinin hayata geçirildiği belirtildi.

Öğrencilerin toplamda 13 farklı Avrupa ülkesinden partner okullarla işbirliği içinde yürüttükleri projelerle büyük bir başarı yakaladığı ifade edildi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada eTwinning projeleri ile disiplinlerarası çalışmaların İngilizce, biyoloji, kimya ve bilişim teknolojileri gibi farklı bilim dallarını bir amaç doğrultusunda bir araya getirildiği açıklandı. TED Çorum Koleji öğrencilerinin farklı ülkelerden öğrenciler ile birlikte yaratıcılık, eleştirel düşünme, iletişim ve işbirliği gibi 21. yüzyıl beceri ile birlikte hem İngilizce becerilerini, hem de bilimsel becerilerini uygulamaya koyduğu dile getirildi.

Okul yönetimi tarafından eTwinning projeleri ile ilgili yapılan açıklamada, “Dünya vatandaşları yetiştirme amacımız doğrultusunda, öğrencilerimizi sadece bilgi olarak değil aynı zamanda beceri, farkındalık, yaratıcılık, eleştirel düşünme, iletişim, işbirliği gibi diğer önemli alanlarda da yetiştirme gayreti içerisindeyiz. Projelerimizin mükemmeliyeti yakalaması için projeleri yürüten öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi destekliyoruz” görüşüne yer verildi.

Başarılı fakat maddi olanaksızlıklar sebebiyle nitelikli bir eğitime erişimi olmayan öğrencilere burs sağlayan Türk Eğitim Derneği’nin bir okulu olan TED Çorum Koleji’nin uluslararası projelerine ülkemizin çeşitli illerinden okulları da dahil edip desteklediğini belirten proje öğretmenleri ise yaptıkları açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Öğrencilerimizi her anlamda donatmak, TED öğretmenleri olarak önceliğimiz. Bu bağlamda öğrencilerimizin motivasyonlarını arttırmak için ilk etapta projelerimize mükemmeliyeti simgeleyen Ulusal Kalite Ödülü’nü kazandırmak ve ardından kendini bu alanda lider olarak kanıtlayan okullara verilen eTwinning Okulu etiketini okulumuza kazandırırarak kalıcı bir miras bırakmak istiyoruz. Bu sayede K12 kapsamında, her yıl anasınıfından liseye, tüm kademelerimizde, çeşitli branşlarda, önemli konularda, uluslararası projelerde, ortaklarımız ile birlikte çalışmalar yürüteceğiz.”

Ayrıca Avrupa Birliği Etwinning okullarının kendilerini dijital uygulamalar, e-güvenlik uygulamaları, pedagojik alanda yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlar, öğretmenlerin sürekli mesleki gelişiminin ve öğrencilere yönelik işbirlikçi öğrenme uygulamalarının teşvik edilmesi gibi alanlarda lider özelliği taşıdığı da açıklandı.

(Haber Merkezi)

