TED öğrencilerinın Zeka Oyunları Şampiyonası’nda büyük başarıları

TED Çorum Koleji Özel Anadolu Lisesi öğrencilerinden Ahmet Ege Göksal, Göktuğ Çağrı Yeşil, Metin Toprak Kırış, Atacan Fidan, Arda Saydam, Fulya Duru Yazgan, Cevdet Onat Cerit, Yaren Şahan, Türkiye Zeka Vakfı tarafından Milli Eğitim Bakanlığı izni ve TÜBİTAK desteği ile düzenlenen “Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası”na 9,10 ve 11. sınıf düzeyinde katılım sağlayarak Bölge Finallerine gitmeye hak kazandılar.

Şampiyonada önemli bir başarı elde eden öğrenciler ve TED Çorum Koleji 9. Sınıflar Zeka Oyunları Şampiyonası Koordinatörü Kimya Öğretmeni Ali Çetin ile TED Çorum Koleji Özel Anadolu Lisesi 10. ve 11. sınıflar Zeka Oyunları Şampiyonası Koordinatörü Fizik Öğretmeni Buket Kakaç, okul camiasında büyük takdir topladılar. (Haber Merkezi)