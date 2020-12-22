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TED Koleji öğrencilerinin Bonus Hoca ile buluşması
TED Çorum Koleji Özel Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrenci ve velileri, 30 Aralık 2020 Çarşamba günü saat 16.00’da “Bonus Hoca” olarak bilinen eğitimci-yazar Süleyman Beledioğlu ile buluşacak.
Güncel 22.12.2020, 00:32
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“Pandemi döneminde YKS başarısı için verimli çalışmada ileri yöntemler” konulu seminer, Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilecek. Beledioğlu, öğrencilerin kendisine yöneltecekleri soruları da yanıtlayacak. (Haber Merkezi)
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