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TED Koleji öğrencilerinin Bonus Hoca ile buluşması

TED Çorum Koleji Özel Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrenci ve velileri, 30 Aralık 2020 Çarşamba günü saat 16.00’da “Bonus Hoca” olarak bilinen eğitimci-yazar Süleyman Beledioğlu ile buluşacak.

Güncel 22.12.2020, 00:32
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TED Koleji öğrencilerinin Bonus Hoca ile buluşması

“Pandemi döneminde YKS başarısı için verimli çalışmada ileri yöntemler” konulu seminer, Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilecek. Beledioğlu, öğrencilerin kendisine yöneltecekleri soruları da yanıtlayacak. (Haber Merkezi)

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