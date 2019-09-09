TED Çorum Koleji yeni döneme “merhaba” dedi

2019-2020 eğitim-öğretim sezonu dün itibariyle başlarken, Türk Eğitim Derneği Çorum Koleji de yeni döneme “merhaba” dedi.
Üçtutlar Mahallesi Ayarık Bağları mevkiindeki TED yerleşkesinde gerçekleştirilen yeni eğitim-öğretim sezonunun açılış programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başladı.
TED Çorum Koleji Genel Koordinatörü Sevgin Kurtuluş’un konuşmasının ardından öğrenciler yeni eğitim-öğretim sezonunun ilk gününde sınıflara akın ederek öğretmenleriyle buluştular. (Haber Merkezi)