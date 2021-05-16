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TDP’ye yeni İl Başkanı atandı

Güncel 16.05.2021, 19:22
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TDP’ye yeni İl Başkanı atandı

Mustafa Sarıgül tarafından kurulan Türkiye Değişim Partisi’nin Çorum İl Başkanı değişti.
Partinin mevcut İl Başkanı İbrahim Er geçtiğimiz günlerde görevden alındı. İbrahim Er’in yerine ise Engin Erenler getirildi. Engin Erenler mazbatasını Türkiye Değişim Partisi Genel Sekteri ve Teşkilat Başkanı Hasan Aydın’dan alarak resmen görevine başladı.
(Uğur GÖRKEM)
 

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