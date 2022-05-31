TDP İlçe Başkanı Yasak istifa etmedi

Türkiye Değişim Partisi İl Başkanı Engin Erenler, önceki gün yaptığı açıklamada merkez ilçe başkanı ve yönetimi, İskilip İlçe Başkanı Mürsel Yasak ve yönetiminin istifasını sunduğunu, istifaların genel merkezce kabul edildiğini duyurmuştu.

Bu söylemler üzerine bir açıklama yayımlayan TDP İskilip İlçe Başkanı Mürsel Yasak, söz konusu açıklamanın bilgisi olmadan paylaşıldığını, kendisinin görevine devam ettiğini açıkladı.

Mürsel Yasak, “TDP İl Başkanlığından istifa eden Engin Erenler, benim şahsım ve yönetimimizin istifa ettiğine dair bir açıklama yayımladı. Açıklama bilgimiz olmadan yapılmış, ortada istifayla ilgili bir durum söz konusu değildir. Bu konuda yapılan yanlış açıklama kamuoyunca dikkate alınmamalıdır. Bu açıklama gerçeği yansıtmamaktadır. Genel Başkanımız Mustafa Sarıgül ile birlikte yürümeye devam edeceğiz. Görevimize devam ediyoruz” dedi.

(Aliye ÖNCEL)

