“TBMM’nin açılışı İstiklal mücadelesinin dönüm noktası”

23 Nisan’ın sadece milli egemenlik bayramı olarak değil, aynı zamanda çocuk bayramı olarak Atatürk ve milletin çocuklara verdiği önemin, inancın, güvenin bir göstergesi olduğuna işaret eden Külcü, “Dünya üzerinde çocuk bayramı kutlayan tek ülke olan Türkiye’nin tarihinde insan sevgisini ve kardeşliğini hayat felsefesi haline getirdiğinin örneklerinden biridir. Varlığından güç aldığımız bugünün çocuklarımızın, geleceğin büyükleri olarak ecdadın bıraktığı bu güzel mirası ilelebet sürdüreceklerine kaniyiz. Çocuklarımız aynı zamanda geleceğimizin teminatıdır. Onlara daha güzel bir gelecek bırakmak, huzur dolu yarınlara ulaştırmak için bugünün anlam ve önemini yavrularımıza aşılamalı, 1920’nin ruhunu her zaman korumalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ü vatanımız için ve kutsal değerlerimiz için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, tüm dünya çocuklarının huzur ve barış içinde yaşamasını temenni ediyorum” şeklinde açıklamada bulundu.(Haber Merkezi)