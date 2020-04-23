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“TBMM’nin açılışı İstiklal mücadelesinin dönüm noktası”

Gelecek Partisi İl Başkanı Av. Gökhan Külcü, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi’nin açılışının ve Büyük Lider Atatürk’ün Türk ve Dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yıl dönümünün heyecanını yaşadıklarını belirterek, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasının Büyük Atatürk liderliğindeki İstiklal mücadelesin de dönüm noktası olduğunu anlattı. Milletin egemenliğin kayıtsız şartsız kendisinde olduğu yeni bir devletin ilk adımını attığını ve yüce milletin; ülkenin içinde bulunduğu olumsuz şartlara rağmen milletten aldığı güçle istiklal mücadelesini başarıyla sonuçlandırdığını, ezelden beri hür yaşayan milletin ebediyete kadar hür yaşayacağını bütün Dünya’ya ilan ettiğini vurgulayan Külcü, “Aldığı kararla yolumuzu aydınlatan, geleceğimizi şekillendiren ve gücü millet egemenliğinden alan Türkiye Büyük Millet Meclisi, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli olmuştur. TBMM’nin kuruluşu milli egemenliğe dayalı yeni Türk Devletinin resmi olarak tüm Dünya’ya duyurulması açısından da önemlidir. TBMM 100 yıl önce olduğu gibi bugün de milli bağımsızlığımızın, devletimizin ülkesi ve milleti ile birlik ve beraberliğinin demokrasimizin ve geleceğimizin teminatıdır” dedi.

23 Nisan 2020 Perşembe 17:42
“TBMM’nin açılışı İstiklal mücadelesinin dönüm noktası”

23 Nisan’ın sadece milli egemenlik bayramı olarak değil, aynı zamanda çocuk bayramı olarak Atatürk ve milletin çocuklara verdiği önemin, inancın, güvenin bir göstergesi olduğuna işaret eden Külcü, “Dünya üzerinde çocuk bayramı kutlayan tek ülke olan Türkiye’nin tarihinde insan sevgisini ve kardeşliğini hayat felsefesi haline getirdiğinin örneklerinden biridir. Varlığından güç aldığımız bugünün çocuklarımızın, geleceğin büyükleri olarak ecdadın bıraktığı bu güzel mirası ilelebet sürdüreceklerine kaniyiz. Çocuklarımız aynı zamanda geleceğimizin teminatıdır. Onlara daha güzel bir gelecek bırakmak, huzur dolu yarınlara ulaştırmak için bugünün anlam ve önemini yavrularımıza aşılamalı, 1920’nin ruhunu her zaman korumalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ü vatanımız için ve kutsal değerlerimiz için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, tüm dünya çocuklarının huzur ve barış içinde yaşamasını temenni ediyorum” şeklinde açıklamada bulundu.(Haber Merkezi)

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