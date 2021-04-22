“TBMM, bugün de milli bağımsızlığımızın teminatı”

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erol Karadaş ve Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 101. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladılar.

Açıklamalarında milli iradenin hayata geçirildiği (TBMM) Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 101. yıl dönümünü birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir gururla kutladıklarını belirten Karadaş ve Başaranhıncal, şunları dile getirdi:

“TBMM’nin kuruluşu milli egemenliğe dayalı yeni Türk Devletinin resmi olarak tüm dünyaya duyurulması açısından önemlidir. TBMM, 101 yıl önce olduğu gibi bugün de milli bağımsızlığımızın, devletimizin ülkesi ve milleti ile birlik ve beraberliğinin teminatıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 23 Nisan 1920 günü açılması ile millet egemenliği resmen hayata geçirilmiş, bu önemli günde Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından, millet egemenliğini sonsuza kadar koruyacak olan çocuklara armağan edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 101. yılında, geleceğin sahipleri olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Savaşımızın bütün kahramanlarını, bu vatan için canını feda eden şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.” (Haber Merkezi)