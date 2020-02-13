TBMM Başkanı Şentop’a bir kez daha Çorum daveti

AK Parti İl Başkanı Ahlatcı önceki gün yine Ankara’ya giderek çeşitli görüşmelerde bulundu. İlk olarak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında TBMM’de yapılan Grup Toplantısı’na katılan Yusuf Ahlatcı ve İl Yürütme Kurulu üyeleri daha sonra ise bir çok görüşme gerçekleştirdi.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’u yeniden Çorum’a davet etti. Partisinin grup toplantısına katılan Ahlatcı daha sonra ilk olarak TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti Grup Başkanvekili Muhamet Emin Akbaşoğlu ile görüştü. TBMM Başkanı Şentop'u ilimize davet ettiklerini belirten Ahlatcı, Çorumlular ve teşkilatlara selamlarını ileten Şentop’un en yakın zamanda geleceğini ifade ettiğini vurguladı.

Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ile bugün ilimizde yapılacak programları ile de bir görüşme yapan Ahlatcı, ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüştü. Yakın bir zamanda ilimizi ziyaret edecek olan Fuat Oktay’ın Çorumlulara selamlarını yolladığı da öğrenildi.

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ı da İl Yürütme Kurulu üyeleriyle birlikte ziyaret eden Ahlatcı daha sonra ise Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı hemşehrimiz Dr. Hakkı Gürsöz’ü ziyaret etti.

(Volkan SINAYUÇ)