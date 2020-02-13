Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
120541
ALTIN
306.129
DOLAR
6.0490
STERLİN
7.8867
EURO
6.5611

TBMM Başkanı Şentop’a bir kez daha Çorum daveti

Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve AK Parti İl Yürütme Kurulu üyeleri, Ankara’da Çorum’un talebi olan yatırımlar ile ilgili görüşmelerini aksatmadan sürdürüyor.

TBMM Başkanı Şentop’a bir kez daha Çorum daveti

Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve AK Parti İl Yürütme Kurulu üyeleri, Ankara’da Çorum’un talebi olan yatırımlar ile ilgili görüşmelerini aksatmadan sürdürüyor.

13 Şubat 2020 Perşembe 21:30
TBMM Başkanı Şentop’a bir kez daha Çorum daveti

AK Parti İl Başkanı Ahlatcı önceki gün yine Ankara’ya giderek çeşitli görüşmelerde bulundu. İlk olarak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında TBMM’de yapılan Grup Toplantısı’na katılan Yusuf Ahlatcı ve İl Yürütme Kurulu üyeleri daha sonra ise bir çok görüşme gerçekleştirdi.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’u yeniden Çorum’a davet etti. Partisinin grup toplantısına katılan Ahlatcı daha sonra ilk olarak TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti Grup Başkanvekili Muhamet Emin Akbaşoğlu ile görüştü. TBMM Başkanı Şentop'u ilimize davet ettiklerini belirten Ahlatcı, Çorumlular ve teşkilatlara selamlarını ileten Şentop’un en yakın zamanda geleceğini ifade ettiğini vurguladı.

Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ile bugün ilimizde yapılacak programları ile de bir görüşme yapan Ahlatcı, ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüştü. Yakın bir zamanda ilimizi ziyaret edecek olan Fuat Oktay’ın Çorumlulara selamlarını yolladığı da öğrenildi.

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ı da İl Yürütme Kurulu üyeleriyle birlikte ziyaret eden Ahlatcı daha sonra ise Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı hemşehrimiz Dr. Hakkı Gürsöz’ü ziyaret etti.

(Volkan SINAYUÇ)

İlgili Haberler
Hattuşa kar altında
Hattuşa kar altında
Ressam ve heykeltıraşlar Çorum’a hayran kaldı
Ressam ve heykeltıraşlar Çorum’a hayran kaldı
Çatak yolu ulaşıma açıldı
Çatak yolu ulaşıma açıldı
Çorum özel tur umrecileri dualarla uğurlandı
Çorum özel tur umrecileri dualarla uğurlandı
Altın ve pırlantada 14 Şubat yoğunluğu
Altın ve pırlantada 14 Şubat yoğunluğu
Vali Çiftçi’den imzalı kitap
Vali Çiftçi’den imzalı kitap
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim