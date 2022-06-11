Tayyar Kavukçu’nun cenazesi bugün Ulumezar’a defnedilecek

Eşi Ayla Bülen Kavukçu’nun, eve geldiğinde kendisini cansız, yerde bulduğu öğrenildi.

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan otopsi sonucu ölüm nedeni belirlendi.

Merhum öğretmen Mustafa Kavukçu ve merhume Behice Kavukçu’nun oğulları, merhume Tuncay Kavukçu ve Türkan Benderli’nin kardeşleri, TSO eski Başkanlarından Vahit Benderli’nin kayınbiraderi olan Tayyar Kavukçu’nun cenazesi, bugün Ulucami’de öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

