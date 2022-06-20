Tavuk eti üretimi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü Nisan ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verisini açıkladı. Buna göre, tavuk eti üretimi 199 bin 200 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,59 milyar adet olarak gerçekleşti. Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre kesilen tavuk sayısı yüzde 8,4, tavuk eti üretimi yüzde 4,7 artarken; tavuk yumurtası üretimi yüzde 0,5, hindi eti üretimi yüzde 7,9 azaldı.

Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre kesilen tavuk sayısı yüzde 12,8, hindi eti üretimi yüzde 11,8, tavuk eti üretimi yüzde 8,7 artarken; tavuk yumurtası üretimi yüzde 0,5 azaldı. Bir önceki ay 1 milyar 653 milyon 693 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Nisan’da yüzde 4 azalarak 1 milyar 587 milyon 961 bin adet oldu.

(Bülent USLU)

