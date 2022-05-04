Tatilciler erken dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu

Ramazan Bayram tatilini memleketlerinde yada tatil bölgelerinde geçiren bazı vatandaşlar, dönüş yolculuğuna başladı. 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, akşam saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu oluştu. Ankara-Samsun kara yolunda trafik yoğunluğu görülürken, Kırıkkale-Kayseri kara yolunda da trafik akışının rahat seyrettiği gözlemlendi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, görev aldığı kavşaklarda trafik akışını rahatlatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Trafik yoğunluğunun ise yarında devam etmesi bekleniyor.