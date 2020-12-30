Taşocağına tepki gösteren köylüler: “Taş değil, aş yemek istiyoruz”

Çorum merkeze bağlı Palabıyık ve Elmalı köyleri arasında bulunan bir arazide bir firma tarafından bölgeye dördüncü taşocağının kurulması için çalışma başlatıldı. ÇED olumlu raporu alan firma, bölgede taşocağı inşasına başladı. Elmalı köyü sakinleri de arazide toplanarak taşocağının yapımına tepki gösterdi.



Ellerinde Türk bayrakları ve pankartlarla alana gelen köylüler, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

30 yıldır köyde yaşayan Meliha Erdemli, “Taşocağına isyan eden gerekirse başbakana kadar giderim. Gerekirse Tayyip Erdoğan’ın yanına giderim. Canımızı veririz, feda ederiz burası için yine de vermeyiz. Burası bizim kendi köyümüzün, arazimizin içidir” dedi.

Bir diğer köy sakini Fatih Erdem ise taş ocağının çevreye hiçbir faydası olmayacağını belirterek, “Büyüklerimizin böyle bir katliama asla müsaade etmeyeceklerini biliyoruz. Bu taşocağının açılmasına asla müsaade etmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Taşocağı arazisinin hem köylerdeki tarımı hem de hayvancılığı etkileyeceğini vurgulayan Erdem, “Kendi tapulu arazimizi dahi ekemeyeceğiz. Hayvancılık yapamayacağız. Hatta hayvanlarımızı dahi otlatamayacağız” ifadelerini kullandı.



Köyde yumurta üretimi yapan bir şirketin sahibi Yaşar Erten de daha önce Vali Mustafa Çiftçi’nin bölgeyi ziyaret edip incelemelerde bulunduğunu kaydetti.

Taşocağı ruhsatının birçok etmen göz ardı edilerek hazırlandığını vurgulayan Yaşar Erten, “Pek çok raporda saha incelemesi ve yer tespitlerinin yapılmadığı görülmektedir” dedi.

Köyde önemli miktarda büyükbaş ve küçükbaş hayvanın bulunduğunu dile getiren Erten, “Taşocağının faaliyete geçmesi halinde etrafında bulunan köylerdeki tavukçuluk tesisleri, hayvancılık ve tarım önemli ölçüde yapılmayacak duruma gelecektir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından köylüler, “Taş değil aş istiyoruz”, “Toprağımızı vermeyiz” sloganları eşliğinde taş ocağının yanından geçti.

Daha sonra köylüler, taşocağı çevresine fidan dikerek tepkilerini dile getirdi.

Öte yandan İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler de bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Olası bir duruma karşı jandarmalar hazır bekletildi.

(Haber Merkezi)

