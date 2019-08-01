Tasarruf gerekçesiyle komisyonlar iptal edildi

İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay’ın başkanlığında yapılan Ağustos ayı birinci oturumunda komisyonların kapatılması ele alındı.

Muhalefetin itirazlarına ve kimi AK Partili üyelerin de çekimser kalmasına rağmen AK Partili üyelerin önergesi ve oylarıyla 5 komisyonun kapatılmasına karar verildi.

GİZLİ OYLAMA TEKLİFİ KABUL GÖRMEDİ

Komisyonların kapatılmasının oylaması öncesinde söz alan MHP Boğazkale İl Genel Meclisi Üyesi Sadık Efe, “Tasarruf yapılsın deniliyorsa bu iş sadece komisyonların kapatılmasıyla mı olacak?” diyerek, komisyonların kapatılmasına ilişkin oylamanın gizli oylama usulüyle yapılmasını istedi.

Meclis Başkanı Osman Günay ise “Bu komisyonları açık oylamayla oluşturmuştuk, kapatırken de açık oylama yapacağız” diyerek, Efe’nin teklifini geri çevirdi.

CHP İl Genel Meclisi Grup Başkan Vekili Yıldız Bek, CHP Merkez İl Genel Meclisi Üyesi İlhami Türksal ve MHP Osmancık İl Genel Meclisi Üyesi Selim Dölcü de yaptıkları konuşmalarda komisyonların lağvedilmemesi gerektiğini söylediler.

AK Partili Arif Çamiçi ise komisyonların lağvedilmesinin meclis çalışmalarını engellemeyeceğini dile getirdi.

Yapılan oylamalarda muhalefet “hayır” oyu verirken, kimi AK Partili üyelerin çekimser kalmasına rağmen oy çokluğuyla 5 komisyonun kapatılmasına karar verildi. (Taner ŞİMŞEK)