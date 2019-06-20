“Taş ocağı, mahkeme kararıyla faaliyet gösteriyor”

Kimi ulusal ve yerel basında “Valiyi yuhaladılar, AKP ve Soylu’yu suçladılar” başlığıyla yer alan haberlere ilişkin uzunca bir açıklama yapan Vali Çiftçi, basın yayın organlarında söz konusu taş ocağı işletmecisinin “akraba” oldukları iddiasıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilişkilendirilmesinin, işletmecinin avukatlığını yapan kişinin Çorum eski il başkanının kızı olduğu iddiasıyla AK Parti ile irtibatlandırılmasının basın etik ilkelerine uymadığını ve gerçeğin çarpıtılarak kamuoyunun yanıltılmaya çalışıldığını söyledi.

Vali Çiftçi, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Çorum merkeze bağlı Üyük Köyü’nden bir grup vatandaşın, köyün muhtarı Ali Yalvaç ve komşu köy olan Karapınar Köyü muhtarı Zeki Oral’la birlikte 19.06.2019 günü sabah saatlerinde valiliğimizin önündeki halka açık parkta toplandıkları ve köylerine yakın bir bölgede faaliyet gösteren taş ocağının çalışmasına izin verilmemesi taleplerini basın önünde dile getirmek istemeleri üzerine, vali yardımcımız hemen valilik önündeki parkta biriken topluluğun içindeki iki köy muhtarını valilikteki bürosuna davet etmiş, onlardan taleplerini öğrendikten sonra her iki muhtara da talep konularıyla ilgili dilekçelerini alacaklarını ve derhal işleme koyacaklarını belirtip, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri’ne, o an büroda bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürüne gerekli talimatları vermiştir.

Alaca ve Ortaköy ilçelerindeki programların akabinde güzergâhta olan Üyük Köyü’ne de, köylüleri yerinde dinlemek üzere gideceğini muhtarlara söyledikten sonra köylülerin daha fazla valilik önünde beklememeleri için durumu vatandaşlara izah etmelerini muhtarlardan istemiştir.

Muhtarların valilik önündeki bahçeye çıkıp vatandaşlarla konuşmalarına rağmen kalabalığın, basın eşliğinde beklemeyi sürdürmeleri üzerine Vali Yardımcısı Recep Yüksel vatandaşlara hitaben, şikâyet edilen taş ocağının çalışmasına yönelik uygulanması zorunlu mahkeme kararları varsa da muhtarların talep dilekçelerini işleme koyacaklarını, ayrıca gün içinde köye uzmanlarla birlikte gidileceğini, valilik önünde beklemelerine gerek bulunmadığını, beklemek isterlerse de valilik binasının ve bahçesinin kendilerine açık olduğunu belirtip valilik görevlilerine, köylülere çay ve su ikramında bulunmaları talimatını vermiştir.

“KÖYLÜLERDEN YUHALAMA SESLERİ İŞİTİLDİ”

Ardından Alaca ilçesindeki programa katılmak için ayrılması gerektiğini belirtip tam oradan ayrılacağı sırada kalabalığın düzensizleşmesi üzerine vali yardımcısı Recep Yüksel köylülerle tartışıyor pozisyonuna düşmemek için aracına yöneldiğinde köylülerden yuhalama sesleri işitilmiştir.

Buna rağmen köylülerin bir süre daha valilik girişinde beklemelerine müdahale edilmemiş, onlara valilik görevlilerince su ikram edilmiş ve aynı gün içinde İl Valisinin Üyük köyünde vatandaşlarla toplantı yapacağı muhtarlara telefonla iletilince kalabalık olaysız şekilde dağılmıştır.

İlçelerdeki programların hemen ardından uzman ve ilgili personelimizle aynı gün Üyük köyünde vatandaşlarla toplantı yapılmış, uygulanması gereken bir mahkeme kararı bulunmakla birlikte taleplerinin her yönüyle ele alınarak hukuki ve adil bir incelemenin yapılacağı kendilerine anlatılmıştır.

Kısaca yukarıda izah edilen olay akışının hilafına, basın yayın organlarında söz konusu taş ocağı işletmecisinin “akraba” oldukları iddiasıyla İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile ilişkilendirilmesi, işletmecinin avukatlığını yapan kişinin Çorum eski il başkanının kızı olduğu iddiasıyla AK Parti ile irtibatlandırılması basın etik ilkelerine uymamaktır ve gerçeği çarpıtarak kamuoyunu yanıltmaya çalışmaktan ibarettir.

Doğru bilgi aşağıdaki gibidir:

“TAŞ OCAĞI ÜYÜK KÖYÜ SINIRLARINDA DEĞİL”

Bahse konu taş ocağı, Üyük Köyünün sınırlarında değil Çorum merkez Şekerbey Köyü Kale mevkiinde bulunmaktadır. Taş ocağı işletmesine ilk kez 2005 yılında çalışma ruhsatı verilmiştir. Şirket 2010 yılında çalışmasını durdurmuş ve tesisin faaliyetine son vermiştir.

“RUHSAT 2015’DE İPTAL EDİLDİ”

2015 yılında yeni bir işletmeci ruhsatlı olarak çalışmaya başlamıştır. Ancak bir süre sonra köy halkının içme suyuyla ilgili kaygılarını anlayışla karşılayan ve 10 yıllık ruhsat süresinin sona erdiğini dikkate alan valiliğimiz, ilgili kurumların içme suyu kaynaklarına taş ocağı faaliyetlerinin zarar vermeyeceğine dair raporları olsa da işletmecinin süre uzatma isteğini uygun görmemiş, ruhsatını aynı yıl içinde iptal etmiştir.

“2018’DE DE RUHSAT DEVRİ TALEBİ REDDEDİLDİ”

Üyük Köyü muhtarlığının taş ocağı işletmeye açılırsa içme suyu kaynaklarının riske gireceğine dair 10.07.2017 ve 20.11.2017 tarihli dilekçeleri üzerine valiliğimiz bir kez daha işletme ya da ruhsat devri taleplerini 2018 yılında reddetmiş, taş ocağını işletmeye açmamıştır.

“MAHKEME, VALİLİĞİN KARARINI İPTAL ETTİ”

Ancak işletme ruhsatını devir alarak taş ocağını faaliyete geçirmek isteyen firmanın talebini uygun görmeyen valiliğimiz işlemini ilgili firma, 2018 yılında mahkemeye taşıyınca, valiliğimiz işlemi idari yargı tarafından iptal edilmiştir. Bunun üzerine Valiliğimiz taş ocağı işletmesi lehine olan mahkeme kararını uygulamıştır.

“ÜYÜK VE ÇEVRESİNDEKİ KÖYLERİN İÇME SUYU SORUNU YOK”

2005 yılından bu yana, ruhsata esas resmi kurum raporlarında, denetim raporlarında taş ocağı alanının çevresinde tarımsal faaliyete zarar geldiğine, içme suyu kaynaklarının etkilendiğine, alanın ya da yakın çevresinin sit değeri taşıdığına dair bir bulgu ya da somut kanıt yoktur. Üyük köyümüzün ve komşusu olan Karapınar ile Şekerbey köylerinin içme suyu sorunu da yoktur.

“OLAY, BAKAN VE AK PARTİ İLE İLİŞKİLENDİRİLEMEZ”

Geçmişi 2005 yılına giden söz konusu taş ocağı ile ilgili mahkeme kararının valiliğimizce uygulanması işlemini, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile veya AK Parti ile ilişkilendirenlerin taraflı, devlete ve Çorum halkına zarar verici şekilde konuyu haberleştirmeleri, basın etik ilkelerine ve basın özgürlüğüne aykırıdır, sorumlu yayıncılık ilkelerine uymamaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” (Haber Merkezi)